Vacinação de 44 mil professores e funcionários "é motivo de orgulho e esperança"

Portugal bateu ontem o recorde diário de vacinação, com a administração de vacinas a 62 mil pessoas, a maioria professores e funcionários do pré-escolar e do primeiro ciclo.

Para o ministro da Educação, 44 mil professores e funcionários vacinados num só dia é motivo de orgulho e esperança.

Hoje é o segundo dia de vacinação. No total, até ao final deste fim de semana, cerca de 70 mil professores e funcionários das escolas devem ser vacinados com a primeira dose.

O coordenador da 'task force' responsável pelo plano de vacinação para a covid-19 estimou este sábado que em abril seja possível vacinar 100 mil pessoas por dia, atendendo às remessas de vacinas que Portugal deverá receber no segundo trimestre.

"Temos o objetivo de vacinar todos os dias 100 mil pessoas e, se vierem mais vacinas, não vamos acumular vacinas, porque isso antecipa o processo de vacinação e a proteção das pessoas, e, podemos chegar às 150 mil vacinas/dia, o que é uma operação logística gigantesca", afirmou em declarações aos jornalistas Gouveia e Melo.

O responsável adiantou que, até domingo, 80% das pessoas com mais de 80 anos vão ficar vacinadas com a primeira dose, o que "é um critério de sucesso".