Covid-19. Como se faz um autoteste rápido?

Os primeiros autotestes de rastreio à covid-19 começam a ser vendidos nas farmácias e parafarmácias esta quinta-feira. Até agora, apenas uma marca recebeu “luz verde” para ser vendida. Os autotestes não são sujeitos a receita médica e podem ser adquiridos individualmente ou em kits de 25 unidades.

Poderá fazer o teste sozinho em casa e o resultado surge em 15 minutos. Antes de realizar o teste, comece por ler as instruções e lave as mãos. Só depois é que deve abrir a embalagem.

A zaragatoa deve entrar dois centímetros em ambas as narinas. Depois, coloque a zaragatoa no tubo - que tem um líquido - e faça um movimento de circular. A seguir, deve fechar o tubo e aplicar quatro gotas no dispositivo de leitura do teste. Após 15 minutos irá ter o resultado.

Um resultado positivo no autoteste não serve, por si só, como diagnóstico e será necessário realizar um teste de PCR para confirmar. Nesse caso, deverá entrar em contacto com o SNS24.