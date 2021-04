Covid-19. Previsões apontam para 100 mil mortos no Brasil só este mês

Um estudo feito nos Estados Unidos avisa que o Brasil pode contar 100 mil mortes por coronavírus só em abril.

Os brasileiros continuam a dificil tarefa de vacinar a população, principalmente nos locais mais remotos.

A Índia ultrapassou os 100 mil casos num só dia.

No Paquistão já é possível comprar a vacina. Pelo equivalente a cerca de 70 euros, é possível comprar as duas doses da vacina fabricada na Rússia.

No México, a Páscoa serviu para recordar as vítimas mortais da pandemia. O país é o terceiro do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.