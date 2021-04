Covid-19. Algarve e Alentejo estão cada vez mais perto da linha vermelha

Portugal tem 22 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes. As regiões do Alentejo e Algarve foram as principais afetadas pela pandemia de covid-19 nas últimas semanas.

Ambas as regiões estão cada vez mais perto da chamada linha vermelha, que obriga a um travão no desconfinamento. O Algarve já ultrapassou o limite imposto pelo Governo de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

As regiões do Alentejo e do Algarve concentram grande parte dos 22 concelhos do país com maior índice de transmissibilidade.

Se a curva epidemiológica não for invertida, avisam os especialistas, os limites da matriz de risco podem ser atingidos em duas semanas. O desconfinamento pode voltar para trás e o que abriu nesta segunda fase – como as esplanadas – volta a fechar.

Há autarquias que criticam a atual fórmula de cálculo da taxa de incidência. Um dos especialistas ouvidos na reunião no Infarmed propôs mudanças nos indicadores que medem o risco em cada concelho. A ideia é que se passe a ter em conta também a realidade nos concelhos vizinhos.