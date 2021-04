PDS defende travão no desconfinamento em concelhos de maior risco. Costa fala em avaliar caso a caso

O PSD defende que o desconfinamento aconteça apenas nas regiões com indicadores positivos. A medida está prevista no plano do Governo.

15 concelhos estão em risco, mas o primeiro-ministro reconheceu a necessidade de avaliar individualmente cada caso.

O desconfinamento prosseguirá no resto do país, com preocupação nas escolas.

O debate sobre o a renovação do Estado de Emergência está agendado para esta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa espera que seja a última renovação do decreto.