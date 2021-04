Covid-19. António Costa espera que este seja o último estado de emergência

António Costa espera que este seja o último estado de emergência em Portugal. No entanto, não dá garantias. O assunto foi referido durante a conferência de imprensa sobre as novas medidas de desconfinamento a entrar em vigor na próxima segunda-feira.

“Espero bem que, daqui a 15 dias, seja possível que o Presidente da República não sinta a necessidade de ter um estado de emergência ou que o Governo não tinha a necessidade de pedir ao Presidente da República a renovação do estado de emergência”, disse o primeiro-ministro.

Para o chefe do Governo, é preciso haver um “equilíbrio na forma de ir desconfinando com segurança” e reconhece o “cansaço” que torna mais difícil para os portugueses respeitar as medidas de contenção.