O que pode reabrir na segunda-feira, caso se mantenha o plano para a 3.ª fase de desconfinamento

A terceira fase de desconfinamento está prevista para a próxima segunda-feira. De acordo com o que está previsto, mas que poderá sofrer alterações, a 19 de abril terá lugar a reabertura do ensino presencial no secundário e superior e a reabertura de restaurantes, pastelarias, lojas e centros comerciais.

O plano de desconfinamento do Executivo prevê quatro fases de reabertura - duas já avançaram em 15 de março e 5 de abril - , a próxima será na segunda-feira, 19 de abril, e a última em 3 de maio.

As medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

O QUE ESTÁ PREVISTO:

Na próxima segunda-feira está previsto o regresso das aulas presenciais no ensino secundário e no superior, a reabertura de todas as lojas e centros comerciais, bem como de cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos;

Deverão também reabrir os restaurantes, cafés e pastelarias, embora com um máximo de quatro pessoas nas meses no seu interior ou seis, por mesa, em esplanadas. Estarão abertos até às 22:00 durante a semana e até às 13:00 ao fim de semana e feriados;

As Lojas do Cidadão deverão abrir com atendimento presencial por marcação, regressam as modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas e os ginásios sem aulas de grupo;

O plano prevê ainda a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e batizados com 25% da respetiva capacidade de acolhimento.

Veja também: