Covid-19. Última semana de janeiro foi a mais mortal da pandemia em Portugal

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) fez, esta quinta-feira de manhã, um balanço do impacto global da covid-19 em Portugal desde o início do ano. O INE confirma que foi registado, nas últimas semanas de janeiro, o maior número de mortos desde o início da pandemia. O relatório indica ainda que a economia caiu em praticamente todos os setores.

A publicação do INE acompanha o impacto social e económico da pandemia. Explica que, desde o início, a semana que registou o maior número de mortos, em Portugal, foi entre 18 e 24 de janeiro. Foram registadas 5.026 mortes, das quais 1.693 foram relacionadas com a covid-19. Em termos comparativos, representa mais 2.160 mortes face à média registada entre 2015 e 2019.

A partir de 25 de janeiro, as mortes começaram a diminuir. Mas foi nessa altura que se registou o maior número de mortes por covid-19 desde o início da pandemia: 2.036 óbitos.

Em termos económicos, o impacto tem sido grande, especialmente no turismo. As quebras neste setor são superiores a 80%, quando comparados com os dados do período homólogo de 2020. A hotelaria surge no topo (com uma queda de 81,4%), seguida do alojamento local (63,4%) e o turismo no espaço rural e de habitação (54,2%).

Na aviação, os impactos também são visíveis: o movimento de passageiros foi de 772 mil, o que representa um decréscimo de 79%. Já o número de aeronaves de voo comerciais que aterraram em Portugal totalizam os cerca de seis mil, menos 62%. O aeroporto de Faro foi o que apresentou um maior decréscimo.

No mês de fevereiro, segundo o relatório do INE, a atividade económica diminuiu de forma acentuada. Diminuiu o indicador de confiança da Construção e Obras Públicas e do Comércio, mas aumentou na indústria transformadora.

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros também caíram, assim como o montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamentos automáticos.