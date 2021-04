Testagem no Ensino Superior: 8 mil pessoas vão ser testadas em Vila Real 

Os testes em massa à covid-19 já começaram na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

Nas próximas duas semanas, deverão ser rastreadas cerca de 8 mil pessoas, entre funcionários, professores e alunos.

Os alunos do ensino secundário e do superior podem voltar às aulas presenciais a partir de segunda-feira, segundo plano de desconfinamento apresentado pelo Governo.

A medida significa que todos os alunos e professores do secundário deixam o ensino à distância, mas o mesmo pode não acontecer no superior, uma vez que as universidades e os institutos politécnicos têm autonomia para decidir como será o regresso ao ensino presencial.