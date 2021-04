Desconfinamento. Clientes voltam a poder consumir no interior dos restaurantes

Os restaurantes, as pastelarias e os cafés voltaram a receber clientes no interior dos estabelecimentos. São agora permitidas quatro pessoas por mesas, seis se for nas esplanadas. O primeiro dia das novas medidas mostrou adesão dos clientes.

O dia começa com o pequeno-almoço: a partir de agora já é possível escolher e até consumir dentro das pastelarias e cafés. E, um pouco por todo o país, a expectativa era grande.

Mais um passo no desconfinamento que permite algum convívio e normalidade. As restrições têm afetado o setor da restauração com impactos significativos.

Esperança é a palavra de ordem, com algumas reservas já a acontecer. Mas às 22:30 os estabelecimentos têm de encerrar. No fim de semana, as restrições mantêm-se mais apertadas e as portas fecham às 13:00