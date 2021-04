Desconfinamento: fins de semana podem deixar de ter restrições horárias no início de maio

As restrições aos fins de semana poderão acabar no início de maio, quando está previsto o arranque da última fase do plano de desconfinamento.



Segundo o jornal Expresso, o plano do Governo para a quarta fase de reaberturas inclui o fim das restrições horárias, que estão em vigor nos fins de semana, mas apenas se a evolução da pandemia for favorável.

A decisão deverá ser tomada na próxima semana, depois da reunião com os especialistas no Infarmed. Neste momento, os dados mostram que é possível avançar para a última fase de desconfinamento, devido à descida do indíce de transmissão e do número de internamentos.

A partir de 3 de maio está prevista a realização de grandes eventos com diminuição da lotação, a prática de todas as modalidades desportivas e também deverá aumentar o número máximo de pessoas por mesa nos cafés e restaurantes.

O QUE está previsto mudar A partir de 3 DE MAIO:

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas) sem limite de horário;

Todas as modalidades desportivas;

Atividade física ao ar livre e ginásios;

Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;

Casamentos e batizados com 50% de lotação.

