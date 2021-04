Coronavírus no Brasil. Alívio de medidas em São Paulo preocupa moradores

No Brasil, os primeiros meses de 2021 foram os mais dramáticos desde o início da pandemia. Desde janeiro já morreram mais brasileiros com covid-19 do que durante todo o ano de 2020.

Depois de semanas de restrições, o Estado de São Paulo começa a abrir a economia as poucos. Mas o alívio das medidas preocupa os moradores.

Do outro lado do mundo, a mais de 15 mil quilómetros do Rio Janeiro, Banguecoque enfrenta a terceira vaga da pandemia. Esta segunda-feira, a capital da Tailândia acordou para um confinamento muito restrito. Lojas, parques, ginásios, museus e uma série de outros espaços vão estar encerrados até 9 de maio.

O governo tenta desta forma evitar o colapso dos serviços de saúde, como o que está a acontecer em Manila, a capital filipina.

Em Itália, depois de mais de dois meses de restrições, em muitas regiões, as esplanadas, os teatros e os museus voltaram a abrir.

A reabertura coincidiu com a apresentação no Parlamento do plano de recuperação com que o primeiro-ministro, ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, pretende resgatar Itália da crise económica.