Número de mortes no Brasil em 2021 bateu total de 2020

Abril deste ano já conta mais mortes por covid-19 no Brasil do que qualquer outro mês desde o início da pandemia. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná estão entre os estados mais atingidos mas nenhum bate São Paulo que começou este sábado a aliviar as restrições.

Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios conclui que um quarto das cidades brasileiras não tem mais doses de vacinas e, por isso, o processo foi suspenso.

Esta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reune para decidir se a vacina russa é segura e se o Brasil a deve comprar.