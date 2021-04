Abertura de fronteiras com Espanha deixa empresários satisfeitos

Os empresários estão satisfeitos com a reabertura das fronteiras com Espanha e acreditam que a medida poderá ter impacto já este fim de semana.

“Vai ter impacto com os clientes espanhóis. Eu posso-lhe dizer que hoje já tive três ou quatros clientes espanhóis que me telefonaram para saber se efetivamente era verdade que as fronteiras iriam abrir sábado porque estão um pouco ávidos de vir a Portugal. Nota-se isso”, disse Rui Fernandes, empresário de Valença, à SIC Notícias.