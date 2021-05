Covid-19 em Odemira. Migrantes infetados ficam em pousadas em Almograve 

Os migrantes do concelho de Odemira que vivam em condições precárias e estejam infetados com covid-19 vão ser transferidos esta segunda-feira para uma pousada de juventude.

As autoridades locais reuniram para definir os últimos pormenores.

Há 80 casos positivos em Odemira, a maior parte são migrantes que trabalham nos campos agrícolas. Quem está positivo vai para a pousada da juventude de Almograve. Quem é contacto de risco vai cumprir quarentena no complexo turístico Zmar.

O processo de vacinação nas freguesias com cordão sanitário, São Teotónio e Almograve, continua em ritmo acelerado, principalmente depois do reforço que o exército fez no número de enfermeiros. Já terão sido administradas no concelho mais de 2 mil vacinas.