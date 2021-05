"Há muito tráfico humano" em Odemira: as denúncias feitas por um ex-trabalhador 

Há redes criminosas associadas a empresas de prestação de serviços que atuam na captação e exploração de imigrantes da Ásia e Norte de África, para trabalhos agrícolas no concelho de Odemira.

Um ex-trabalhador português denunciou à SIC tráfico humano, extorsão, e agressões, entre outras situações menos claras.

O esquema é tentacular, criminoso e mantém sem saída centenas de pessoas.

Em busca de uma vida melhor, homens e mulheres vêm ao engodo de um trabalho pago, casa, tranquilidade e paz europeia. Acabam na mão de quem os trouxe.

Entretanto, o esquema evoluiu e o dinheiro recebido é enviado para o pais de origem e o pagamento aos intermediários, feito de lá. A rede está montada e alimenta em muitas frentes.

As vítimas trabalham, descontam, entregam parte do salário e permanecem em péssimas condições, que também pagam. Como o dinheiro não chega, são convidados a comprar fiado nas lojas asiáticas ou africanas e, no fim, cobrados juros

O esquema tem na mira trabalhadores migrantes oriundos da Ásia e Norte de África. A maior parte vem do Nepal, Índia e Tailândia.

Polícia Judiciária investiga várias queixas de tráfico de pessoas em Odemira

As questões sanitárias em Odemira puseram a descoberto um problema que dura há anos e que está relacionado com a legalidade do fluxo de migrantes para trabalhos agrícolas no concelho.

A situação vai além da insalubridade habitacional. A Polícia Judiciária está a investigar várias queixas de tráfico de pessoas. Há redes que envolvem trabalhadores imigrantes alegadamente explorados e enganados.

A confirmarem-se estas suspeitas, constituem uma violação grave dos direitos humanos.