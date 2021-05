Covid-19. Arganil é o concelho com maior incidência de casos

Arganil é o concelho no país onde a incidência de covid-19 é a mais alta do país nesta altura. Tem 590 casos por 100 mil habitantes, que correspondem a 61 infetados numa população que ronda as 11 mil pessoas.

Com o comércio a funcionar normalmente, os 590 casos por 100 mil habitantes devem levar a um recuo no descofinamento na próxima semana. Alguns habitantes não parecem preocupados com a situação, outros dizem que são precisos mais cuidados.

A autarquia diz que metade dos casos surgiram na comunidade escolar, alastrando depois às famílias. Um cenário que sendo o pior do país nesta altura está longe do que aconteceu no início do ano.

Não há registo de concelhos com risco extremamente elevado, acima dos 960 casos por 100 mil habitantes. Arganil é o único no segundo mais grave, risco muito elevado com casos entre os 480 e os 960 por 100 mil habitantes.