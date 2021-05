Covid-19 sem sinais de abrandar na Índia e tragédia ameaça contaminar sul da Ásia

Continua a não haver sinais de abrandamento da pandemia na Índia e a tragédia ameaça contaminar todo o sul da Ásia. Em sentido contrário, a Europa celebra com festas o alivio das restrições.

Em Espanha, o fim do estado de emergência que durava desde outubro foi celebrado nas ruas um pouco por todo o país.

Nos Estados Unidos, um conselheiro da Casa Branca diz que a América está mais perto de ter a pandemia sob controlo devido à vacinaçao. Ainda assim, a Universidade de Washington divulgou um estudo que diz que o numero de mortes no país mais afetado pela pandemia pode afinal ser o dobro do registado.

A pandemia no subcontinente indiano não dá qualquer sinal de abrandamento. Com 400 mil novos casos por dia confirmados e quatro mil mortes diárias, o Supremo Tribunal da Índia revelou que vai criar uma task force para averiguar se as medidas do Governo Federal estão a ser bem conduzidas.

Os Emirados Árabes Unidos fizeram chegar nova carga aérea com ajuda médica para a Índia, cuja nova vaga da pandemia está a provocar um aumento generalizado de infeções, com novas variantes, nos países vizinhos.