Covid-19. Especialistas admitem possibilidade de vacinados dispensarem uso de máscara

O grupo de especialistas que elaborou o plano de desconfinamento já terminou uma proposta com novas regras para o combate à pandemia.

A esse propósito, vários especialistas ouvidos pelo jornal Público admitem a dispensa do uso de máscara, em contextos específicos, para quem já foi vacinado. Alertam também que há vários fatores a ter em consideração, nomeadamente a vacinação, a testagem, as variantes do vírus, assim como os internamentos e até as infeções nos jovens.

Para já, o uso da máscara é obrigatório, mesmo na praia até ao momento de estender a toalha.

As novas regras de combate à covid-19 só serão aplicadas quando estiver completa a vacinação de todos os cidadãos que tenham mais de 60 anos.

Maiores de 55 anos já podem fazer auto-agendamento da vacinação

O auto-agendamento para a vacina contra a covid-19 já está disponível a todas as pessoas com mais de 55 anos de idade.

A medida de alargamento da idade surge depois de se ter aberto a marcação para maiores de 60 anos, numa evolução que traduz o período de intensificação da vacinação.

Segundo o calendário da 'task force', as vacinações para esta nova faixa etária só deverão começar a partir do próximo dia 24 de maio.

Numa tabela apresentada em 27 de abril, na última reunião do Infarmed, o coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, disse que a meta para as pessoas entre 60 e 69 anos de idade é que todos tenham uma dose da vacina até 23 de maio. Já para o grupo entre os 50 e os 59 anos, onde se inclui parte da população agora abrangida com o novo alargamento do autoagendamento, a data apontada é a de 13 de junho.

Mais de 2,9 milhões de pessoas em Portugal têm pelo menos uma dose da vacina

Mais de 2,9 milhões de pessoas já foram vacinados em Portugal contra a covid-19, dos quais mais de 1,1 milhões têm a vacinação completa, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o relatório semanal da vacinação, 2.948.708 (29%) pessoas receberam a vacina, das quais 377.590 na última semana.

Do total de pessoas já vacinadas, 1.119.826 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 11% da população.

No total, já foram administradas 4.068.534 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.