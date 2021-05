Quatro aeroportos britânicos com voos para o Algarve

Portugal começa a receber esta segunda-feira turistas de países com baixa incidência de covid-19. Todos estão obrigados a apresentar um teste negativo à chegada, seja de avião ou de barco.

O repórter Emanuel Nunes esteve no aeroporto de Gatwick, em Londres, o segundo maior do Reino Unido, onde deu conta da lista verde do país, em que Portugal está inserido.

O jornalista adiantou ainda que, esta segunda-feira, estão previstos voos para o aeroporto de Faro a partir de quatro cidades britânicas. Cerca de 5.500 turistas britânicos devem chegar esta segunda-feira ao sul do país.