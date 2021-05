Plano para Reativar o Turismo pretende compensar impacto do fim das moratórias

O Governo apresentou, esta sexta-feira, o Plano para Reativar o Turismo que conta com mais de seis mil milhões de euros em apoio. Também o programa IVAaucher, que tinha sido adiado, integra o plano.

Metade da verba disponibilizada – três mil milhões – é para capitalizar as empresas, sobretudo agora que o fim das moratórias de crédito está à espreita. Os planos do Governo dão esperança ao setor que temia ter ficado esquecido.

Alguns detalhes do plano ainda estão a ser fechados e serão conhecidos nos próximos dias. É o caso do Programa IVAucher, que a pandemia deixou na gaveta e que irá avançar em junho. A devolução do IVA gasto na restauração, alojamento e cultura irá acontecer através de uma espécie de créditos para usar nos mesmos setores. A medida deve custar ao Estado 200 milhões de euros.