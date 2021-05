Covid-19. Governo não relaciona subida do Rt com festejos do Sporting

O Governo não exclui a hipótese de a região de Lisboa recuar no desconfinamento, como já aconteceu em vários concelhos.

O secretário de Estado da Saúde diz que o aumento do Rt - índice de transmissibilidade - é natural, à medida que há uma maior circulação de pessoas.

Diogo Serra Lopes diz ainda que não há evidência de que a situação atual esteja relacionada com os festejos do título do Sporting.

Lisboa deverá passar a linha vermelha nos próximos dias. O número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes tem aumentado desde o início do mês, mas as previsões revelam que a tendência poderá reverter nas próximas duas semanas.

Na última semana, a capital registou um aumento do número de casos de mais de 60%.

Durante o fim de semana o Governo reuniu o gabinete de crise para analisar a situação do país, em especial de Lisboa.

Caso fique acima do limite, passa a integrar a lista de concelhos em alerta e poderá recuar nas etapas de desconfinamento.