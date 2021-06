Bolsonaro tem de explicar ao Supremo Tribunal porque aceitou realizar Copa América

O Presidente Jair Bolsonaro vai ter de explicar à Justiça porque aceitou realizar a Copa América de futebol em plena pandemia de covid-19. A realização da competição foi recusada em países que, como o Brasil, atravessam um aumento de novos casos.

Os partidos da oposição tentaram impedir a realização do torneio de futebol através da Justiça. O Supremo Tribunal Federal deu cinco dias para que o Governo brasileiro explique a decisão de realizar a Copa América, depois de a Argentina – um dos países sede do evento – ter desistido de receber as delegações estrangeiras por causa do aumento de casos da covid-19.

Os protocolos anunciados pelo Governo incluem a exigência de que todas as delegações sejam vacinadas. A Conmebol, organizadora do evento, ofereceu 50 mil doses às Confederações, mas os especialistas alertam que não há tempo para proceder à imunização – nem mesmo utilizando vacinas que tenham eficácia na primeira dose.

Brasília está entre as cidades que vão receber jogos, mas o aumento dos casos covid-19 levou o Governo da capital federal a pedir a prorrogação do estado de calamidade pública até 19 de junho – depois do início do torneio.

O tema da Copa América tem também sido alvo de discussões na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga as ações, e possíveis omissões, do Governo na gestão da pandemia.

Um dos argumentos de quem defende a realização da Copa América é que o Brasil não suspendeu outros torneios, o que poderia servir de precedente para a Justiça permitir a realização dos jogos no país. Mas os epidemiologistas são unânimes em alertar para os riscos de receber as delegações estrangeiras.