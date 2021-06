Covid-19. Marcelo considera "ultrapassado o problema" da imposição de testes na fronteira com Espanha

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu, esta terça-feira, ao pedido de desculpa de Espanha, na sequência da polémica imposição da apresentação de teste à covid-19 nas fronteiras terrestres com Portugal. Para o Presidente da República, o problema entre os dois países está resolvido.

“Significa que está ultrapassado o problema. Foi um lapso, acontece na vida dos povos e na vida das pessoas. Agora vamos em frente. Aquilo que nos une e aquilo que temos de fazer em conjunto é mais importante do que esses pequenos lapsos”, disse aos jornalistas.

O Chefe de Estado de Portugal sublinhou ainda que, “felizmente, foi uma realidade que não existiu em termos políticos e isso é que importa nas relações fraternas entre os dois países”.

Também António Costa considerou que a situação já está “ultrapassada”.

“Quanto à situação de Espanha, já tínhamos essa garantia durante a noite do Governo espanhol. É uma boa notícia. Houve um erro, foi corrigido, está ultrapassado.”

Na segunda-feira, o Governo espanhol tinha anunciado que "a partir de 7 de junho todas as pessoas com mais de seis anos que cruzem a fronteira terrestre entre Portugal devem dispor de alguma das certificações sanitárias exigidas a todos os passageiros que entrem em Espanha por via aérea e marítima". Entretanto, esta terça-feira Espanha recuou na decisão.

O Governo espanhol pediu "desculpa" pela "confusão" e disse que vai proceder, esta quarta-feira, à revisão de "todo o documento" que obriga a viajar com certificado de vacinação entre Portugal e Espanha, anunciou esta terça-feira a porta-voz do Executivo.