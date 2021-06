Governo britânico aconselha população a fazer férias no Reino Unido 

O Governo britânico aconselhou a população a não sair do país nas férias deste ano e só fazer viagens para o estrangeiro em casos estritamente necessários.

O conselho foi dado pelo ministro do Ambiente, dias depois de Inglaterra ter retirado Portugal da lista verde do país, o que obrigou milhares de britânicos a terem de terminar as férias mais cedo.

Numa entrevista à Sky News, George Eustice encorajou os britânicos a visitarem os "ótimos locais" que existem no Reino Unido. O ministro britânico do Ambiente aconselhou a população a "fazer férias em casa", acrescentando que ele próprio não iria sair do país este verão.

O ministro disse ainda que as pessoas deveriam estar conscientes dos "riscos" em viajar para o estrangeiro, nesta altura, e usou o exemplo da saída de Portugal da lista verde como exemplo.

"Eu vou ficar em casa. Não tenho qualquer intenção de viajar ou de fazer férias for a do país este verão", disse. "Algumas pessoas podem fazê-lo, mas elas têm de perceber que há, obviamente, riscos em fazê-lo por causa desta situação dinâmica. Mas eu acho que a maior parte das pessoas vai decidir ficar este ano em casa."

Na passada semana, o Governo britânico anunciou que Portugal, um dos destinos mais populares entre britânicos, tinha saído da lista verde e estava agora na amarela, o que significa que a partir desta terça-feira passa a ser preciso cumprir quarentena de 10 dias e dois testes à covid-19 no regresso ao Reino Unido. A justificação foi a identificação de casos da variante indiana.

Marcelo diz que argumento não é válido para Reino Unido retirar Portugal da lista verde

Marcelo Rebelo de Sousa diz que decisão do Reino Unido de retirar o país da "lista verde" de viagens internacionais não é justificável com a identificação de casos da "variante indiana".

"Já há um mês, no Reino Unido, o peso da variante indiana era muitíssimo elevado. Não houve uma variação repentina em quinze dias ou três semanas ou um mês", explicou.

Milhares de turistas em Portugal regressam ao Reino Unido

Milhares de britânicos que estavam de férias em Portugal regressaram durante o fim de semana e segunda-feira ao Reino Unido.

Em muitos casos, foi uma saída antecipada. No último fim de semana, mais de 25 mil turistas britânicos deixaram o Algarve.