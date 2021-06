Aeroporto do Porto sem sobressaltos na partida dos britânicos para o Reino Unido

Esta segunda-feira de manhã não foram registados sobressaltos no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Centenas de britânicos apanharam o voo até ao Reino Unido e terminam mais cedo a estadia em Portugal, de forma a evitar uma quarentena de 10 dias à chegada ao país.

"O meu plano era fazer uma viagem muito mais longa. Depois do Porto, queria ir para Lisboa, mas por causa do anúncio do Reino Unido, temos de regressar mais cedo a casa", explica um turista britânico.