O Governo britânico está a pedir à população para não viajar para fora do país, nos meses de verão, por causa da variante indiana do novo coronavírus. Essa foi a razão para retirar Portugal da lista verde do Reino Unido.

O Presidente da República portuguesa não entende a justificação. Marcelo Rebelo de Sousa espera que, em breve, Portugal possa voltar a integrar a lista de países considerados seguros para se viajar durante a pandemia.