Jogos Olímpicos. Governo japonês mantém data de início apesar da oposição

A pouco mais de um mês dos Jogos Olímpicos, o Governo japonês mostra-se confiante de que poderá acolher o evento, mas a opinião pública está dividida. Tóquio e outras regiões do país permanecem ainda sob muitas restrições.

Apesar da oposição à realização das Olimpíadas já ter sido mais forte, as sondagens revelam que os japoneses permanecem divididos. Contra ou a favor de um novo adiamento estão 55% dos inquiridos, menos 10 pontos percentuais do que no mês passado.

As autoridades de saúde tentam acelerar a campanha de vacinação, que começou lentamente quando comparada com a de outros países igualmente prósperos. No Japão, 11% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Reino Unido pondera adiar fim das restrições

No Reino Unido, esse registo é de mais de 60% e a vacinação está agora aberta a todos os maiores de 25 anos. Apesar destes números, o fim das restrições, apontado para 21 de junho, ainda não é certo.

O primeiro-ministro britânico diz que é necessário analisar o impacto das novas infeções e da variante Delta nos serviços de saúde. A resposta sobre o levantamento total das restrições não deverá chegar antes da próxima segunda-feira.