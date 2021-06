Covid-19. Descida de incidência em Vale de Cambra não foi suficiente para prosseguir desconfinamento

Vale de Cambra é um dos quatro concelhos que não avança no desconfinamento. Alguns empresários da restauração já contavam com o alargamento de horários para poder ajudar a recuperar as perdas.

Segundo a autarquia, Vale de Cambra tem uma taxa de incidência de cerca de 140 novos casos por 100 mil habitantes. Uma melhoria, face ao último número oficial, mas, mesmo assim, insuficiente para avançar no desconfinamento.

O impacto maior acaba por se sentir na restauração. Os empresários já faziam contas à possibilidade de ultrapassar o atual horário de fecho. Mas este travão mantém o limite de encerramento para as 22:30.

Com cerca de 60% do concelho com, pelo menos, a primeira dose da vacina – dados da autarquia –, os habitantes reagem com alguma surpresa para as restrições que se mantêm.