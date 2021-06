Covid-19. Quase 200 casos em Lisboa relacionados com batizados, casamentos e festas de aniversário

Lisboa foi um dos concelhos que não avançou no desconfinamento por causa do aumento de casos de covid-19. Tem mais de metade dos novos casos e já se sente a pressão hospitalar. Foram detetados quase 200 contágios relacionados com eventos sociais.

O aumento de infeções por covid-19 em Lisboa já não é uma novidade, mas agora estão identificados os comportamentos de risco. Dados da DGS mostram que, nos últimos dias, foram identificados nove surtos da doença, todos com origem em batizados, casamentos e festas de aniversário.

Mais de mil pessoas estiveram envolvidas, quase 200 contraíram o vírus.

O evento com uma dimensão maior foi uma festa de anos com mais de 500 convidados. Quase 70 ficaram doentes, números que ainda podem aumentar.

O aumento de novos casos de contágio em Lisboa começa a pressionar o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos já apresentou uma proposta de um novo modelo conceptual para a matriz de risco. Ao contrário do Governo, volta a estabelecer uma relação entre a incidência e a gravidade. Quanto à gravidade, deverá ser analisada a pressão no SNS, o número de óbitos por faixa etária, a vacinação, mas também a quantidade de variantes.

A obrigatoriedade de apresentar um teste negativo em eventos familiares passa a ser feita a partir de um número de convidados que será ainda determinado pela Direção-Geral da Saúde.

Na última semana, o número de casos por 100 mil habitantes continuou a aumentar. A solução poderá passar pela implementação dos Certificados Digitais Covid e no reforço da vacinação.