Surpreendidos com antecipação do desconfinamento, muitos estabelecimentos fecharam às 22:30 no Algarve

No Algarve, muitos comerciantes foram apanhados de surpresa com o desconfinamento antecipado. Alguns, só esta sexta-feira aplicam o novo horário até à 1:00, para tentar aproveitar o movimento extra do fim de semana prolongado.

Na dúvida, optou pela cautela. Com a notícia fresca e só esperada lá para dia 14, a esplanada foi recolhida à hora de sempre.

Perto da doca, já foi diferente. Sem esperar, a esplanada acabou por trabalhar até à 00:00.

Em fim de semana prolongado, aproveita-se a antecipação do calendário, que acaba por coincidir com outro. Quem aposta numa janela aberta para o Campeonato da Europa, terá, já esta sexta-feira, jogo na televisão e comidas e bebidas a rolar até mais tarde.

O número crescente da situação pandémica do país preocupa, especialmente para a região que anseia pelo regresso ao corredor verde do Reino Unido. Mas, para os turistas que por aqui andam, a notícia não podia ser melhor.

A Associação de comerciantes espera bons comportamentos. Não quer que o relaxamento do horário possa por em causa o verão.