Covid-19. Marcelo admite vacinação periódica para responder às novas variantes

O Presidente da República diz que o país tem que se habituar ao aparecimento de novas variantes do coronavírus, tal como acontece com a gripe.

“Tem havido variantes várias que vão aparecendo e desaparecendo, mas até agora não ficou provado que as vacinas não abranjam essas variantes. Vai haver. Com a gripe aconteceu, com outro tipo de epidemias aconteceu: o vírus vai mudando”, disse Marcelo.