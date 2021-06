As críticas à realização do arraial do Iniciativa Liberal continuam a surgir.

O Governo diz que é lamentável as condições em que a iniciativa decorreu e o PCP diz que os liberais morderam a língua, depois das críticas que fizeram à Festa do Avante.

Em declarações à SIC Notícias, João Cotrim Figueiredo afirma que não se arrepende de ter organizado a iniciativa.