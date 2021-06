João Cotrim de Figueiredo voltaria a organizar arraial onde as regras foram "substancialmente" cumpridas

Questionado sobre se voltaria a realizar um arraial de Santos Populares depois das críticas de vários políticos e autoridades de saúde, João Cotrim de Figueiredo respondeu de forma peremptória: "Voltaria sim".

Numa entrevista na SIC Notícias, o líder da Iniciativa Liberal admitiu que as regras foram "substancialmente cumpridas" e que o exemplo que o partido pretende dar é o de "coragem e vontade de voltar à vida" e não um exemplo de "obediências cegas".

Critica ainda a Direção-Geral da Saúde por só ter enviado o e-mail com recomendações menos de 21 horas antes do evento, o que terá tornado logisticamente difícil o cumprimento de todas as normas como, por exemplo, servir as sardinhas em caixas.

Mas as críticas estendem-se também ao Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que considera que não procurou soluções para fazer cumprir a tradição nos bairros de Lisboa e que, por isso, "é um Presidente que não merece lá continuar".

Passadas 48 horas do evento, ainda não é possível perceber se o ajuntamento terá desencadeado algum surto de covid-19. Se tal acontecer, João Cotrim de Figueiredo diz que "cá estará" para se defender.

A Iniciativa Liberal foi um dos partidos mais críticos à realização do Avante durante a pandemia. Muitos têm comparado a postura do PCP na altura com a da IL esta semana. No entanto, o líder da IL defende-se e diz que, à altura, nenhum português tinha sido vacinado e que o partido não realizou o evento para colher qualquer tipo de lucro.

"Queremos dar um sinal político de que é possível fazer melhor, é possível voltar à vida social e económica", apontou, fazendo referência aos "relatos dramáticos" de empresários que lhe chegam todos os dias.

A realização do evento só foi possível porque foi considerado uma ação de um partido político. O líder da IL diz que "custou um pouco" fazer uso desse "privilégio" para conseguirem realizar o evento.