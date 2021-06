PCP sobre arraial da Iniciativa Liberal: "Espuma dos dias leva a que mordam a língua"

O secretário geral do PCP disse esta segunda-feira que o Iniciativa Liberal "mordeu a língua", depois das críticas que fez à realização da Festa do Avante. Jerónimo de Sousa acredita que é isto que acontece quando um partido vive sobretudo da "espuma dos dias".

Com a região de Lisboa e Vale do Tejo a registar números preocupantes de casos de covid-19, este ano, Lisboa voltou a não celebrar os Santos Populares. Com os festejos cancelados, o único arraial de Santo António que se realizou foi o do partido Iniciativa Liberal (IL).

Apesar do evento ter sido desaconselhado pela Direção-Geral da Saúde devido à incidência dos casos no concelho, o arraial decorreu no sábado, tendo sido atribuído o nome "arraial-comício" pela IL.

O candidato dos liberais à autarquia de Lisboa desafiou ainda Fernando Medina a cortar o trânsito na Avenida da Liberdade e usar o espaço para promover o convívio.

João Cotrim Figueiredo afirma que a iniciativa pretendeu ajudar os comerciantes, mas 20% dos lucros foram para o partido.

VEJA TAMBÉM: