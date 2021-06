Covid-19. Uso de máscara no exterior vai deixar de ser obrigatório "em breve" em Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta quarta-feira que "em breve" não haverá necessidade de usar máscaras no exterior em Espanha, devido ao ritmo alcançado na vacinação contra a covid-19.

"Em breve abandonaremos as máscaras nas ruas", disse Sánchez no início de um discurso que proferiu na abertura do fórum económico organizado por ocasião da visita do Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, ao país.