Gouveia e Melo anuncia que "dentro de 15 dias" todos os adultos estarão no processo de vacinação

A vacinação dos mais de 18 anos arranca a partir de 4 de julho. O agendamento para a faixa dos 30 aos 40 anos estava previsto para esta semana.

"Dentro de 15 dias teremos todas as faixas etárias no processo de vacinação. Não me parece que seja mau face a tudo o que temos sofrido em termos do processo de aquisição de vacinas e da disponibilização de vacinas", disse o coordenador do Plano de Vacinação contra a covid-19 na audição parlamentar da manhã desta quarta-feira.