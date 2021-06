Covid-19. Maioria dos internados em Lisboa e Vale do Tejo tem entre 40 e 59 anos

Com o aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo, há mais internados nos hospitais da região, com destaque para as camas de cuidados intensivos fixadas para a covid-19, com uma ocupação superior a 80%.

A maioria dos doentes tem entre 40 e 59 anos.

Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país com mais casos diários de covid-19 e mais internados.

Ao que a SIC apurou, no geral, os doentes que estão hospitalizados ou não estão vacinados ou têm a vacinação incompleta.