Covid-19. Portugal é o país da UE com maior incidência de casos por 100 mil habitantes

Portugal é, neste momento, o país da União Europeia com maior incidência de casos por 100 mil habitantes. A conclusão é do Centro Europeu de Controlo de Doenças.

O país subiu 12 posições na lista em apenas uma semana. Registava 124 casos por 100 mil habitantes a 20 de junho.

Portugal é também o país da União Europeia com maior proporção de casos associados à variante Delta, com origem na Índia, que é já considerada dominante em território nacional.

Variante Delta já é predominante em Portugal

As autoridades de saúde estimam que a variante Delta do coronavírus, associada à Índia, seja responsável por mais de 70% dos casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo e que já seja a predominante em Portugal.

"Apesar de muitos resultados relativos a este mês estarem ainda por apurar, observou-se uma heterogeneidade considerável entre as várias regiões. Assim, por exemplo, o Norte tem um valor estimado para esta variante de cerca de 20%, enquanto se estima que em Lisboa e Vale do Tejo esse valor exceda já os 70%", refere o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia hoje divulgado.

De acordo com o documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), a variante Delta, considerada pelos especialistas mais contagiosa e classificada como de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, está em "rápida expansão" em território continental, "à semelhança do que aconteceu no Reino Unido".