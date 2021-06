Covid-19. Restrições de circulação na AML devem ser retomadas no próximo fim de semana

Desde as 06:00 que já se pode circular sem restrições na Área Metropolitana de Lisboa (AML). A medida deverá voltar a ser aplicada no próximo fim de semana, uma vez que o Supremo Tribunal Administrativo considerou que esta não viola a Constituição e que o Governo tem suporte legal para a impor.

No plano de desconfinamento, o dia 28 de junho estava marcado para que se desse mais um passo, mas, esta segunda-feira, todo o país sentiu o travão do Governo. O plano fica para mais tarde, para quando os números permitirem, diz Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência.

Este fim de semana, as entradas e saídas da AML estiveram, mais uma vez, restritas. E prevê-se que no próximo fim de semana as restrições voltem a ser aplicadas. O Supremo Tribunal Administrativo considerou que não existe nenhuma violação da lei, depois de terem dado entrada duas intimações contra a medida do Governo.

Para além disso, fora as exceções aplicáveis, havia a possibilidade de circular apresentando um teste negativo à covid-19 válido ou o certificado digital como comprovativo da vacinação completa ou da recuperação da doença.

A GNR fiscalizou as estradas e identificou mais condutores a tentarem passar sem justificação do que no fim de semana anterior. Foram emitidas 70 multas.