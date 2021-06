Comissão Europeia critica proibição de viagens imposta pela Alemanha a Portugal

A Comissão Europeia deixa críticas à proibição de viagens que a Alemanha impôs a Portugal. Por isso, pediu a realização de um debate sobre o assunto entre os vários Estados-membros.

“A coordenação continua a ser essencial. É importante que qualquer ativação do travão de emergência seja comunicada à Comissão e aos outros Estados membros o mais depressa possível. Os Estados-membros devem também seguir a abordagem acordada na recomendação tomando medidas estritas como a quarentena, mas evitar proibições de viajar. As medidas alemãs parecem não estar completamente alinhadas com a mesma”, disse Christian Wigand, porta-voz da Comissão Europeia.