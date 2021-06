Covid-19. OMS aponta para duas a três vezes mais vítimas do que as confirmadas 

A Organização Mundial da Saúde calcula que haja duas a três vezes mais vítimas de covid-19 do que o que revelam os dados oficiais. O último balanço da pandemia é de 3 milhões e 900 mil mortes. Com a variante Delta e o atraso na vacinação, há agora novos surtos e mais restrições em dezenas de paises.

Com a variante Delta, a previsão é de mais infetados e mais hospitalizações. França prepara-se já oficialmente para uma quarta vaga da pandemia.

Na Rússia, há novos máximos diários de mortes e de infeções por covid-19. Com a vacinação ainda muito atrasada, o presidente Putin fez um novo apelo e garantiu que já levou as 2 doses da Sputnik V.

Na Tunísia, o primeiro-ministro testou positivo ao Sars-CoV-2 e os hospitais estão já a 90%. Faltam camas, ventiladores e pessoal médico especializado.

Já no Brasil, foi despedido o diretor do ministério da Saúde, que negociou a compra de 400 milhões de vacinas à Pfizer. Terá alegadamente pedido um suborno de um dólar por cada vacina comprada. A investigação foi bloqueada no Senado. Ao mesmo tempo, crescem as críticas à falta de estratégia do governo de Bolsonaro.

Na Ásia, há novos picos da pandemia agravados pela variante Delta. O Bangladesh entra em confinamento total já na quinta-feira. A medida tem como objetivo evitar, por antecipação, as deslocações previstas para julho, este ano, mês da Festa do Sacrifício, um dos maiores feriados muçulmanos.

Mas milhões de trabalhadores oriundos das zonas rurais reagiram ao anúncio. Abandonaram já as cidades nos últimos dias de regresso à terra natal.

Na Austrália, há já sete cidades com restrições máximas. Metade de 12 milhões de pessoas estão proibidas de circular.

Muitos dos confinados fazem agora fila, como em Sydney, para a testagem ou para a vacinação grátis. Menos de 5% dos australianos estão totalmente imunizados contra a covid-19.