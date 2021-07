Covid-19. PSP reforça fiscalização nos concelhos de risco com limitações à circulação

A PSP reforçou as fiscalizações nas ruas, na primeira noite com limitações à circulação. Quem não respeitar as recomedações das autoridades para regressar a casa pode vir a ser detido com base no crime de desobediência.

Por decisão tomada no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, a circulação na via pública passou a ser limitada entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos de risco elevado ou muito elevado, com o objetivo de reduzir ajuntamentos, pelo que "não tem nenhuma exceção" relacionada com a apresentação de teste negativo de covid-19 ou certificado digital de vacinação.

Na primeira noite com limitações à circulação, a presença da PSP fez-se notar nas ruas. O cenário deve manter-se pelo menos enquanto as medidas mais apertadas estiverem em vigor.

