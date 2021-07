Limites à circulação em 45 concelhos. PSP reforça fiscalizações nas ruas 

Na primeira noite com limitações à circulação, a PSP reforçou a fiscalização nas ruas e o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública avisou que há coimas para quem não cumprir o dever de recolhimento.

O cenário foi praticamente igual esta sexta-feira à noite no Porto e em Lisboa. Restaurantes lotados com muitos portugueses, que tiveram de se adaptar às novas medidas mais restritas.

Cheios e com regras para cumprir, às 22:30 têm de fechar portas durante a semana. Ao fim de semana, o horário é ainda mais reduzido, nos concelhos em risco muito elevado.

Nos concelhos em risco muito elevado, o dever é de recolhimento entre as 23:00 e as 05:00. No primeiro dia com limitações à circulação, a presença da PSP nas ruas fez-se notar para garantir que a nova regra, aprovada em Conselho de Ministros, estava a ser cumprida.