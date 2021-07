Covid-19. Desconfinamento em Inglaterra previsto para 19 de julho

Apesar do aumento do número de casos covid-19, Inglaterra prepara-se para a última fase do desconfinamento, que deve arrancar daqui a duas semanas. Prevê-se que a utilização da máscara seja facultativa e o que o distanciamento social chegue ao fim.

Boris Johnson vai explicar o que muda a partir do dia 19 de julho e aposta na responsabilidade pessoal de cada um, ao invés das obrigações legais.

"vamos avançar para um período em que não haverá restrições legais", adianta Robert Jenrick, ministro britânico da Habitação.

No Reino Unido, o número de casos diários voltou a estar acima dos 20.000, apesar do reduzido valor de internamentos. Os governantes britânicos apontam que as vacinas estão a funcionar, daí o alívio nas restrições.

O uso de máscara passa a ser facultativo em locais fechados e em transportes, de acordo com a imprensa britânica.

Esperam-se alterações a respeito do teletrabalho e quanto às visitas a lares de idosos.

Quanto às viagens, ainda há dúvidas: o The Guardian diz que Boris Johnson deve anunciar o fim da quarentena para os passageiros com vacinação completa, vindos de países da lista amarela, como é o caso de Portugal.

Porém, especialistas apelam que, pelo menos o uso de máscara se mantenha obrigatório.

Kate Middleton em isolamento profilático

A duquesa de Cambridge encontra-se em isolamento profilático. Cancelou todos os compromissos depois de alguém com que esteve em contacto ter testado positivo para a covid-19.

"Na semana passada, a duquesa de Cambridge entrou em contacto com alguém que subsequentemente testou positivo para a covid-19", disse o porta-voz do Palácio de Kensington.

"Sua Alteza Real não está a sentir quaisquer sintomas, mas está a seguir todas as directrizes relevantes do Governo e a isolar-se em casa".

Kate Middleton tinha sido vacinada com a primeira dose a 29 de maio.

