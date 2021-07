Limitações à circulação. GNR fiscalizou mais de 7.600 veículos na Área Metropolitana de Lisboa

Na Área Metropolitana de Lisboa, o terceiro fim de semana de restrições à circulação foi "positivo", de acordo com a PSP. As operações de fiscalização foram encarregues à PSP e GNR desde as 15:00 de sexta-feira até às 06:00 desta segunda-feira, no âmbito da pandemia.

Em todo o país, a PSP registou 59 autos de contraordenação, a maior parte na Área Metropolitana de Lisboa.

No fim de semana, foram realizadas cinco detenções, no Seixal e Mem Martins, sendo que nessas situações os detido tentaram agredir os agentes.

Mais de 7.600 viaturas foram fiscalizadas, das quais cerca de 580 foram impedidas de seguir viagem, por não estarem ao abrigo das exceções impostas.

No total, a GNR levantou 18 autos de contraordenação.

