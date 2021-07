Restrições em Lisboa. Proprietários falam em quebras na faturação e temem que situação piore

As restrições durante o fim de semana estão a comprometer a recuperação do comércio e da restauração. Os horários mudam conforme o grau de risco dos concelhos.

Aos fins de semana, restauração e comércio têm de fechar às 15:30 em 19 concelhos do país. Lisboa já o faz há duas semanas consecutivas. O peso para estes setores é visíviel. Carlos Ferreira tem um restaurante em Alvalade, fez as contas e achou que perdia menos se fechasse ao sábado e ao domingo.

Não muito longe, está a loja de roupa de Paula Rocha que, ao sábado e domingo, praticamente só vende durante a manhã.

A situação em Lisboa contrasta com a do concelho do Porto onde, para já, a restauração e o comércio fecham só às 22:30 aos fins de semana. Mesmo assim, quer no sábado quer no domingo, houve muita gente a jantar fora e a encher restaurantes.

Há proprietários que já olham com apreensão para os números e temem que o Porto, mais semana, menos semana, chegue ao patamar alto risco onde está Lisboa.

