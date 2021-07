Problemas a obter o certificado digital? Poderá ter o contacto desatualizado

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) - que são responsáveis pela emissão dos certificados digitais covid-19 - admitem que a afluência de pedidos aumente nos próximos dias. Em causa estão as novas medidas aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

Alguns utentes queixam-se de não ter acesso ao código que é enviado por SMS e dá acesso ao certificado. Nos casos em que o número de telefone esteja desatualizado, os SPMS da Saúde explicam que o utente pode obter o código através de um endereço de correio eletrónico.

A atualização do contacto deve ser feita junto da unidade de saúde do utente e deverá entrar no sistema no prazo de 24 horas.

Em alternativa, os SPMS garantem que também é possível autenticar-se na app SNS24 através do número de utente do SNS ou da chave móvel digital.

