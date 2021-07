Vacinação contra a covid-19. Modalidade "Casa Aberta" suspensa temporariamente

Em atualização.

A modalidade "Casa Aberta" - que permite aos utentes com mais de 40 anos serem vacinados sem marcação prévia - foi suspensa temporariamente devido à suspensão de um lote de vacinas da Johnson & Johnson (cuja farmacêutica se chama Jansen).

"Tendo em conta a suspensão de um lote de vacinas da marca Janssen, conforme divulgado por nota à imprensa do Infarmed de 14 de junho, e a consequente redução na disponibilidade de vacinas, foi decidido suspender, de imediato, modalidade “casa aberta”. Esta será retomada logo que possível", avança a task force em comunicado

Infarmed investiga lote de vacinas depois de episódios de desmaios

O Infarmed anunciou esta quarta-feira que está a investigar a qualidade de vacinas da Johnson & Johnson disponibilizadas no Centro de Vacinação Covid-19 de Mafra depois de utentes terem desmaiado após a toma da vacina produzidas pela farmacêutica da marca.

Num curto comunicado enviado para as redações, a autoridade nacional do medicamento explica que as medidas surgem "no seguimento dos casos de reações adversas (síncope), notificados com a vacina da Janssen, no centro de vacinação de Mafra".

Segundo aquela autoridade de saúde, "não foram reportados, até à presente data, suspeitas de defeito de qualidade deste lote noutros centros de vacinação em que o mesmo está a ser utilizado".

"O Infarmed decidiu dar início a um processo de investigação da qualidade das unidades remanescentes da vacina naquele local de vacinação, assim como, suspender este lote até as devidas averiguações estarem concluídas", acrescenta.

Os últimos números oficiais indicam que mais de 42% dos portugueses já têm a vacinação completa e 60% já tomou pelo menos uma dose. Só esta semana foram administradas mais de um milhão de doses, o valor mais alto desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19.

