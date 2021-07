Covid-19. França admite voltar a impor restrições devido ao aumento de casos

POOL New

Em França, o número de novas infeções aumentou quase 15% e o Governo admite voltar a implementar restrições.

No domingo, o país registou 12.532 novos casos diagnosticados, naquele que foi o terceiro dia consecutivo com o número de novas infeções acima dos 10.000.

Perante esta realidade, o secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus admitiu que o recolher obrigatório pode voltar a ser imposto para conter a propagação da pandemia.

Desde domingo que as regras obrigam a apresentar testes à entrada do país com máximo de 24 horas.

Até aqui eram aceites testes com 72 horas, mas a partir do dia 18 de julho, quem regressa de países como Portugal, Espanha, Grécia, Holanda, Chipre e Reino Unido têm de apresentar teste negativo à covid-19 feito no próprio dia.

